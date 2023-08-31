詐騙事件層出不窮，教育部為提升學生族群的防詐免疫力，今天結合「友善校園周」舉辦「校園防詐騙－你平安我快樂記者會」，行政院長陳建仁提醒小朋友，如果遇到詐騙的時候，謹記防詐騙3C原則：冷靜（Calm down）、查證（Check it out）及撥165（Call 165）。

今天記者會在台北市日新國小舉行，邀請紙風車劇團演出校園常見的詐騙手法等案例：交友詐騙遊戲點數及假網路拍賣（購物）等，以生活化表演呈現學生可能遇到的各種情境。透過貼近校園生活的戲劇演出，讓學生有感，期許學生都能時刻保持警覺。

現場陳建仁並親自授課，教導學生防詐騙。陳建仁表示，詐騙集團可能透過電腦、手機或平板等放出詐騙資訊，而學生也表示家人曾在網路購物或使用手機時被騙錢。

陳建仁告訴小朋友要時刻自我保護，對於推薦購買遊戲點數或社群平台結交的網友，要保持警戒心。他要學生記住遇到詐騙的3C處理原：則：冷靜（Calm down）、查證（Check it out）及撥165（Call 165。

教育部長潘文忠表示，今年為教育部推動「識詐」面向教育宣導的重點年度，從師資、宣導、課程、資源等各個面向著手，推動校園詐騙防制整體策略。他也告訴小朋友，天下沒有白吃的午餐，遇到可能是詐騙訊息時，應該要提高警覺。

教育部呼籲全國各級學校、老師、家長及社會大眾，「詐人之心不可有，防詐之心不可無」，詐騙防制最重要、最關鍵的步驟就是「認識詐騙」、「不被詐騙」、「不詐騙人」，齊心一致，才能共創美好生活。