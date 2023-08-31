過去可能常會聽到，黃豆與豆漿由於普林含量較高，恐造成痛風的傳言。事實上，營養師陳怡婷強調，喝豆漿並不會引起痛風，攝取過量的酒精、海鮮類及內臟食物，才是更該注意的誘發因子。她並分享預防痛風6招，包括避免酗酒、減少高普林食物、避免含糖飲料、減少高油食物、補充足夠水分及健康減重。

痛風屬於關節炎的一種，其發生是因為普林代謝異常導致高尿酸血症，而使尿酸結晶沉積於關節腔內，造成關節腫脹和變形。過去常流傳豆製品因含高量普林而易引發痛風，其實是錯誤迷思，衛福部官網資料就指出，有研究顯示，植物性食物並不會提高痛風罹患機率，甚至痛風罹患風險與豆類攝取量呈負相關。

陳怡婷也在粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文指出，喝豆漿並不會造成痛風，攝取過量的酒精、海鮮類及內臟食物才是誘發因子。她並分享以下6招預防痛風，至於痛風患者，則應按時服藥及維持良好生活作息：

1、避免酗酒：酒精會在體內代謝成乳酸，抑制尿酸的代謝，尤其是啤酒更得多加注意。

2、減少高普林的食物：像是濃湯、內臟類及肉類，還有海鮮類，但不包括海參、海蜇皮。另外，曬乾的香菇跟紫菜都要注意攝取量。

3、 避免含糖飲料：過多的果糖會抑制尿酸的代謝，例如手搖飲、碳酸飲料及果汁，都要注意。建議以新鮮水果取代果汁較佳。

4、減少高油食物：過多的油脂會抑制尿酸的排泄，如油炸物、肥肉、爌肉及動物皮，還有高油的點心。

5、補充足夠水分：一般成人水分每日建議量為每公斤體重的30～40倍，喝足夠的水才可預防痛風發作，以及減少尿酸的結石。

6、肥胖者應健康減重：快速瘦身會造成體內組織分解產生普林，有引起急性痛風發作的風險。

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