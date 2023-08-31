後龍鎮長謝清輝31日頒獎表揚獲得全縣績優社區的後龍鎮埔頂社區。（謝明俊攝）

獲得全苗栗縣績優社區的後龍鎮埔頂社區，全力照護社區長輩。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦貼心的準備附有放大鏡的指甲剪送給埔頂社區長輩。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦貼心的準備附有放大鏡的指甲剪送給埔頂社區長輩。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為了鼓勵全縣280個社區發揮最佳服務功能，以及照護社區長輩等工作，從今年起，將每年對社區服務成效展開評鑑選拔，今年的績效組社區優等獎由後龍鎮埔頂社區拿下，埔頂社區並以結合新住民朋友協力，獲得最佳服務創新獎，苗栗縣長夫人陳美琦31日特別前往社區頒獎恭賀，希望長輩們都能在社區的照護下健康快樂過活。

後龍鎮埔頂社區位在苗栗高鐵站特區西北端，與豐富里、溪洲里及水尾里等共列苗栗縣第一代大旗艦社區的協力社區，前里長張競多年來與社區發展協會，一直努力推動社區志工服務長輩工作，張競去年當選為後龍鎮民代表後，仍身兼埔頂社區發展協會理事長，今年再獲縣府評選金卓越社區績效組優等獎及服務創新獎等兩項殊榮，顯示了張競與全體社區志工的努力付出，也將社區長輩照護工作做到極致。

由於埔頂社區的新住民人口日益增加，社區將所有新住民及外籍配偶視同已出，全力接納新住民婦女，組成了新住民志工隊，投入社區長輩服務照護工作，將新住民融為一體。此外，社區還成立兒少志工及青年志工，將社區全體老少力量全部結合，因而獲得績效組服務創新獎。

31日上午苗栗縣長夫人陳美琦前往埔頂社區活動中心，向全社區長輩們致意，出身後龍鎮的苗栗縣議長李文斌、縣議員林寶珠及後龍鎮長謝清輝都出席致賀，陳美琦、謝清輝分別代表縣府及鎮公所頒贈獎牌獎金給埔頂社區，陳美琦並準備了一個別出新裁的小禮物送給在場長輩，附有放大鏡的指甲剪方便長輩們自行剪指甲，獲得在場長輩大讚縣長夫人真貼心。