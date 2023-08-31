北市動保處今年原創動物生命教育桌遊與市民互動。（北市動保處提供）

北市「台北動保教育月」自9月9日起至9月30日開跑，此次以「動物友善 實踐台北幸福城」為主題，舉辦包含小小動物照護員體驗、毛孩同樂會、手作小工坊等活動，北市動保處表示，今年為了更融入生命教育議題，舉辦許多互動體驗活動，歡迎民眾來共襄盛舉。

動保處技正黃品皓表示，為了融入生命教育，把往年的「動物保護月」改為「台北動保教育月」，也調整各類活動內容，例如去年多是擺攤宣導，今年則有讓孩子邊遊玩邊學習的桌遊、增進犬貓互動的運動會等，從教育角度出發，宣導認養不棄養、狂犬病的防治等概念。

動保處表示，首場活動為將於9月9日舉辦的「台北動保教育月啟動暨動物之家犬貓認養會」，並響應台灣狗節，在台北市動物之家中繼園區的認養活動包含「小小動物照護員體驗」、「手作小工坊」及「待認養犬貓互動體驗」等，已開放線上報名，寵物網紅「柴犬Nana和阿楞的一天」也將於當天現身與市民互動。

動保處表示，9月16日也響應「928世界狂犬病日」舉辦「毛孩健康同樂會」，以狗狗運動會主題配合施打免費狂犬病疫苗，規畫讓飼主與犬隻互動的活動。

動保處也說，每年響應「10月4日世界動物日」的壓軸活動，則於9月24日在台北市立動物園舉辦「Hey! 一起守護動物吧」活動，當天可體驗具野生動物保護教育意義的原創桌遊、舞臺表演等，動物園也規畫「黑熊小方屋」設施，讓親子了解黑熊的生活。

動保處補充，「台北動保教育月」除了實體活動外，民眾於9月30日前參加「毛孩學院開課啦！」活動，至「台北E大」參與線上課程，並至毛孩趣旅行臉書活動貼文留言，就有機會抽到寵物餵食器、智能寵物飲水機及空氣清淨機等好禮。