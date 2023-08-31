為推廣明將「問世」的「感恩釀」，金酒公司今日上午特別舉辦新聞發布會。(于家麒攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

金酒董事長謝世傑在發布會上，當場帶領與會貴賓品嚐「感恩釀」酒品。(于家麒攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「感恩釀」酒標設計以最具代表性的「毋忘在莒」為標誌，輔以軍人保家衛國英勇之姿剪影，致敬那段非常時代。(于家麒攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

2015年起實施的「金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲慰助金」3節各12000元，自今年中秋節起暫停發放，改發「感恩釀」酒品。已完成申請符合領取資格者，9月1日、2日可至各村里領取提貨單，於11月30日前憑單至金酒公司寧山庫換領酒品。補申請者（含逾期未領提貨單者）可於10月18至20日至戶籍地鄉鎮公所領提貨單，10月18日至11月30日憑單至金酒公司寧山庫換領酒品，逾期不受理。

為推廣明將「問世」的「感恩釀」，金酒公司今（31）日上午特別舉辦新聞發布會，正式向世人介紹這款致敬戰地政務時期肩負起保鄉衛土責任的「金門民防自衛隊」所推出之金門高粱酒品。金酒董事長謝世傑表示，59.2度「感恩釀」金門高粱酒（0.75L）是一瓶充滿無限「感謝」的佳釀，感恩這群人為金門的犧牲、貢獻，酒標設計以最具代表性的「毋忘在莒」為標誌，輔以軍人保家衛國英勇之姿剪影，以致敬那段非常時代。

金酒公司表示，金門戰地政務是一段非常時期，百姓與軍隊共同築起抗戰防線，為了守護家園，不管男女老少都投入民防的工作，是一群在險阻中仍堅守信念、夙夜匪懈的人們，是因為這群英勇的「金門民防自衛隊」肩負起保鄉衛土的責任，與國軍共患難，在長達36年的「戰地政務」期間隨時待命，保護我們民主、自由與和平，他們是時代的寫照，也是歷史的記憶。

據了解，為突顯「感恩釀」酒質特色與重視，金酒總經理丁丞康要求技術部門專門針對此款酒品專案開發設計，經金酒品酒師及酒商多輪次的品評篩選，特別研擬多款不同的酒體設計配方，最終選定59.2度的特調酒體，嚴選金城老廠釀造的20年、12年、11年、9年等各式特色熟陳年老酒進行酒體調和，酒精度高達59.2度，但完全不辣口，創造出「甘、醇、爽、冽」風格。

金酒董事長謝世傑在發布會上，當場帶領與會貴賓品嚐「感恩釀」酒品，細看酒液清亮透明、掛杯如珠；香氣優雅細緻，前段呈現明顯麴甜香、柑橘香、黑蜜餞等香氣，中段轉為近似花蜜、酪梨、堅果等香氣，後段帶有微醬香及陳年酒香，整體香氣飽滿層次豐富。

品酩入口後眾人都紛紛表示沒有想像中的辣，綿甜醇厚不辣口，酒體圓潤飽滿，潛藏甘冽勁道，可感受醇厚帶勁，吞嚥後從口腔中上升至鼻腔的風味，充滿清雅水果蜜餞、烏梅等複合生津口感，尾韻中等偏長，餘味淨爽，具有內斂沉穩的清雅醇厚風格，非常好喝，值得分享親朋好友、也可以就每年三節推出時收藏作為紀念。

不少酒商表示，非常期待這支以陳年老酒調和的「感恩釀」上市，不少老饕都躍躍欲試，目前2打的收購價已上看新台幣14000元，後勢仍相當看好；不過也有酒商表示，因為大家都還沒品嚐過這款酒，還是要看民眾後續的接受度，對收藏價值仍持保留態度。

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