女星歐陽靖與日籍攝影師小菅亮輔有過一段婚姻，離婚後便獨自帶著兒子「新醬」和母親譚艾珍定居台南，常在臉書分享日常生活的她，稍早突然發文感嘆：「還沒當媽媽前做的非常糟糕」，引起許多媽媽級網友共鳴。

歐陽靖表示兩年前看到膝下無子的健身教練女網紅，在社群PO文批評學員為了育兒中斷課程，更指出育兒不能只是母親的責任，老公也要從旁協助及分擔，對此，她坦言當下心情相當難過，畢竟沒人知道那位母親的狀況，而且對沒有扶養小孩的人而言，很難理解在「自由與追求自我價值」兩者間抉擇，對很多母親而言，並非輕而易舉就能做出決定。

歐陽靖回憶起成為母親前，無法理解為何成為母親的友人們，傳LINE都要48小時後才已讀，但在社群更新孩子的動態卻沒停過，原本認為對方有了家庭後，就以家人為生活重心，便不再約對方跑步，直到對方小孩長大後重返跑場，才得知原來對方家裡有些狀況，加上不想讓外界覺得她不幸福，才在社群上永遠只PO一家和樂的照片，不過讓歐陽靖惋惜的反倒是自己為了孩子淡出該圈。

歐陽靖表示身為母親後，才知道即便只是想安排固定運動，都比登天還要難，她強調或許激將法有效，卻會讓做不到的人躲到更陰暗角落，不禁感概還沒當母親前做得非常糟糕，但好在這幾年歷經的辛苦，才讓自己有所轉變，畢竟心比心並非容易的事。