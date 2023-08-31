嘉義縣南新國小校長莊政道成功翻轉東石、南新兩所百年學校，種種教育事蹟讓他在今年獲得領導卓越獎。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民雄鄉東榮國小校長鄭秀津曾參與嘉義縣教育政策白皮書撰寫，且努力實踐白皮書教育理念。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁今接見兩位校長，感謝兩位校長多年來在教育領域不遺餘力的付出。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

教育部公布「校長領導卓越獎」得獎名單，辦學有目共睹的嘉義縣南新國小校長莊政道獲領導卓越獎，民雄鄉東榮國小校長鄭秀津獲師鐸獎殊榮，其中莊政道不但創下嘉縣初任校長出任平地中心小學校長首例，因成功翻轉東石、南新兩所百年學校，繼2年前獲師鐸獎後，今年再得到領導卓越獎肯定。

莊政道以「帶頭示範」領導風格成功翻轉百年學校，面對學生學力兩極表現、學校設備老舊與新課綱轉換階段，莊政道運用柯林斯Collins第5級領導思維，搭配願大志堅氣柔心細的態度逐一克服，在東石國小校長任內，打造學校成遊學基地，為社區帶來上百萬元收入，到南新國小時，為校園建設，莊政道四處奔走募資，最終在師生及家長努力下，成功設置「水牛城堡特色遊戲場」。

教育處長李美華說，莊政道以謙卑態度面對挑戰，接受教育處建議，擔任無人欲調任的東石國小校長，創下初任校長出任平地中心小學校長首例，在東石國小任期內，帶領教師團隊榮獲教學卓越金質獎，種種教育事蹟讓他在今年獲得領導卓越獎，2021年也曾獲教育部師鐸獎。

鄭秀津從事教職33年，參與輔導團21年，堅持讓更多學生受益，在行政、課程、學生輔導等擅長領域實踐教育精神，歷年來帶領學校獲得健康促進國際認證銀質獎、全國口腔績優學校、建築園冶獎、金融教育課程設計甄選全國銅質獎、科學發明國際賽1銀2銅牌2特別獎，現任職的東榮國小更是全嘉義縣唯一連3年增班2班的學校。

李美華說，鄭秀津在學校面臨挑戰時，總能發揮多元的領導知能，帶領親師生開創新局，還曾參與嘉義縣教育政策白皮書撰寫，努力實踐白皮書教育理念，足為教育界的楷模。

嘉義縣長翁章梁今接見兩位校長，除感謝兩位校長多年來在教育領域不遺餘力的付出，也說現今教育環境與過去截然不同，學生和家長觀念更加多元，教育者必須與他們密切互動，而校長在這個過程中就扮演關鍵角色，領航校園發展方向，也確保每位教師能夠充分運用所學知識，提升學生的學習品質。