市場對降息的預期推升美債ETF買氣。國泰投信指出，國泰20年美債ETF不只規模大幅成長，也是8月美債ETF交易王，截至8月29日，於8月的20個交易日中，高達11天是美債ETF成交金額冠軍。細看數據可發現，在股價較前一日回檔1％以上時，包含8月2日、8月4日、8月11日、8月17日，投資人展現長期投資特性，反而「越跌越買」，帶動該檔ETF這四日成交金額均突破新台幣10億元，甚至在8月4日衝上新台幣25億元。

國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰表示，債券本就是以資產配置為出發點，適合長期投資的產品，趁著低點進場布局、降低持有成本，是相當聰明的做法，不僅在降息訊號釋出前能安穩領息，未來亦有資本利得空間可期待。據統計，於聯準會末次升息時進場布局長天期美債，持有兩年累積報酬率最高可達20％。

江宇騰表示，國泰20年美債ETF聚焦投資穆迪信評Aaa最高等級的美國公債，風險低、收益穩健，目前基金平均有效存續期間為17.02年，平均到期殖利率4.39％，加上進入降息循環後，資本利得空間可期，建議可在美國聯準會啟動降息前，採定期定額、分批布局，惟投資債券ETF時要注意「溢價」情況，一般ETF的折溢價在1％以內尚為合理範圍，若在過高溢價時進場，不僅承擔買貴風險，還可能賠掉大半債息。