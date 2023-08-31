正統鹿耳門聖母廟將3200盒供品全數捐贈給弱勢團體。（正統鹿耳門聖母廟／程炳璋台南傳真）

中元節剛過，正統鹿耳門聖母廟31日宣布將近千桌共3200盒的普渡品全數捐贈社福單位，今年響應的信徒暴增，廟方臨時加碼捐贈更多弱勢團體，共有50個社福單位與7個里受惠，幫助約6000人。

正統鹿耳門聖母廟的中元普度在地方有「鹿耳門普」之稱，每年固定吸引鄉親準備大量供品普渡，過去許多供品拜完即丟，廟方為避免浪費，去年中元節發動普渡品捐贈弱勢活動。

聖母廟的捐贈活動由信徒繳交1000元給廟方，代購包括罐頭、餅乾等生活必需品當作祭典供品，另包括各1000公斤的白米與麵。普渡儀式結束再全數捐贈弱勢團體。去年推出響應熱烈，今年持續舉辦，參與人數翻倍，連北部信徒都表態捐助。

今年聖母廟的普渡儀式近千桌，共有3200禮盒，普渡品數量創下舉辦來新紀錄，從原定捐給台南市社會局轉介的40個社福單位，再擴增為50個單位，包括安養院、啟智中心、偏鄉食物銀行與榮民之家等弱勢團體，另有土城部落城北里、城中里、城南里、城西里、青草里、砂崙里、學東里共7個里中低收入戶。

來自各單位派員上百人31日齊聚廟埕搬運物資，看著數十輛貨車將廟方物資載送給弱勢民眾，聖母廟主委王增榮感謝信徒將中元普渡對先人的感懷、鬼神的崇敬、實質的回饋社會，幫助更多弱勢族群。