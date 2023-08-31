台中市政府建設局5月底啟動旱溪西路拓寬工程（潭興路二段起至南興北二路），路寬由原來的3公尺拓寬為7.5公尺，改善總長度約1.6公里，31日提前開放通車。

建設局表示，在團隊積極趕工下，工期由原先180天大幅縮短至90天，近日順利完工，經相關單位現場履勘確認安全無虞，今天上午開放通車，有效降低交通影響，滿足在地居民及用路人使用需求。

建設局長陳大田表示，該路段原屬防汛道路，非以一般道路標準設計，為提供市民朋友更貼心的道路使用環境，建設局召開多次跨局處協調會議，打除既有自行車道，將道路由原來單向單行道拓寬為單向雙車道，路寬由原來的3公尺拓寬為7.5公尺，增加行車安全並減少交通事故發生。

至於民眾憂自行車道打除後無法騎自行車，觀旅局已將自行車道改道至旱溪東路，目前也積極爭取中央補助計畫，新設自行車道併同人行道整體規畫，預計建置於旱溪西路堤頂上，透過分階段調整的方式，將原有旱溪西路的道路環境做得更完善。

建設局表示，此案道路改善總長度約1.6公里，改善面積約1萬1300平方公尺，工程經費約為2028萬元，改善後不僅提升道路品質，也將原有道路寬度不足部分拓寬，提升汽機車行車安全性。