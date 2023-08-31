台南台鋼獵鷹31日宣布與「馬姊」馬怡鴻助理教練雙方同意合約結束不續約，不過球團透露，未來將會保留馬姊與台鋼繼續合作的機會，以不同方式協助南部培育優秀籃球人才。

馬姊於台鋼獵鷹創隊時加入，亦是球團第一個公布的人事佈局，成為台灣籃球歷史上第一位職業球隊的女性教練，當時引起了許多討論，與教練團打造完整的獵鷹體系，發展出獨特球風，賽季中曾代班總教練一職，帶領球隊擊敗衛冕軍高雄海神，執教功力獲得球團一致好評。

在結束獵鷹助理教練任務後，馬姊衷心感謝獵鷹給他一段奇幻旅程，「感謝台鋼集團及全體獵鷹夥伴讓我經歷一段了不起的旅程，並且適時給予我鼓勵和支持，讓我變得更好，也增添了生命的厚度及日後前行的能量，這一路受益匪淺，讓我更加堅定自己的方向，克服了許多困難，同時感受到滿溢的關愛和溫暖，這不是休止符，我會帶著動能開啟新的篇章。」

回首過去兩季，馬姊對台鋼獵鷹的付出，總經理錢韋成表示，「馬姊跟球團一直保持良好的互動，而她對獵鷹的貢獻，以及創造出的歷史，都讓『女力』成為職籃不可忽視的力量，相信她帶來的不只是籃球方面的影響，也鼓勵著所有女性勇敢追夢。」球團也祝福馬姊未來的職涯一切順利，完全詮釋女力的無限可能。