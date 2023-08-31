接種人類乳突病毒疫苗可以在產後幫助女性建立免疫防禦。（台北慈濟醫院提供）

30歲的陳小姐去年婚前健檢，被查出子宮頸抹片異常，經切片發現陳有第一度子宮頸癌前病變，需要以抹片檢查持續追蹤。台北慈濟醫院婦產部醫師邱筱宸安排人類乳突病毒檢測（HPV test），檢驗結果為陰性。而為了降低感染風險並增強保護力，陳小姐接種三劑9價人類乳突病毒疫苗，半年後回診複查，子宮頸抹片檢查無異常。

台北慈濟醫院表示，而人類乳突病毒顧名思義是一種只會感染人類的病毒，主要經由性行為接觸感染，以台灣而言的感染率高達5至8成。一般免疫力良好的情況下，病毒仍會被體內免疫系統清除。但若是免疫力較低的族群，可能導致持續性感染，進而發展成子宮頸癌。

邱筱宸說明，早期的子宮頸癌前病變是沒有明顯症狀的，一般不容易察覺，只能經由子宮頸抹片進行篩檢。施打人類乳突病毒疫苗對曾有性行為或是成年女性具有一定保護效果，鼓勵所有育齡的女性都可接種人類乳突病毒疫苗。

邱筱宸指出，產婦感染人類乳突病毒的風險是未曾生育婦女的2倍。產後女性的子宮頸因荷爾蒙變化，容易感染病毒，接種疫苗可以在產後建立免疫防禦，不會對嬰兒健康造成不良影響，因此建議產後婦女可於生產離院前接種第一劑，產後2個月回診接種第二劑，間隔4個月再完成第三劑接種。

邱筱宸建議，年滿30歲的女性每年接受一次子宮頸抹片檢查，也可以進一步自費進行人類乳突病毒檢測，降低子宮頸癌的罹患率。