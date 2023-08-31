櫃買中心表示，昇華娛樂傳播公司未於規定時限前公告申報112年第2季財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師核閱報告及財務報告附註揭露等相關事項，爰依資訊申報作業辦法之規定，對該公司處以違約金新台幣1萬元。
《櫃買市場》昇華未如期公告財報 遭罰1萬元
櫃檯買賣中心針對昇華(4806)未如期公告申報112年第2季財報，處違約金1萬元。
櫃檯買賣中心針對昇華(4806)未如期公告申報112年第2季財報，處違約金1萬元。
櫃買中心表示，昇華娛樂傳播公司未於規定時限前公告申報112年第2季財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師核閱報告及財務報告附註揭露等相關事項，爰依資訊申報作業辦法之規定，對該公司處以違約金新台幣1萬元。
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