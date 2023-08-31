據台北市動保處的統計，慢性腎病/腎衰竭是家貓死因第一名。貓腎病嚴重程度依據國際腎臟權益協會(IRIS)指引，將血液檢查中的肌酸酐(Creatinine)與對稱二甲基精氨酸（SDMA, Symmetric dimethylarginine）濃度由低至高分為四期。由於初期徵兆不明顯，容易錯過黃金治療期，導致飼主們常常到了疾病後期才發現。若能正確使用合適的居家護理方式，配合獸醫師的積極治療對於延緩腎病的惡化將有很大的幫助。

明基醫旗下子公司華鋒科技在明日的寵物用品博覽會中，提供Photizo Vetcare寵物居家護理光療儀優惠方案外，也提供新上市的ePad Friends PEMF寵物脈衝電磁墊體驗活動，更於現場首度公開與國立知名大學合作針對Photizo Vetcare光療儀應用在貓咪慢性腎臟病的實驗成果，報告指出有助於舒緩貓咪慢性腎臟功能指數SDMA。

據據東森內部調查顯示，與去年同期相比，貓咪飼料(包括乾糧和罐頭等)的銷售，在寵物市場的整體佔比提升了10%，顯示飼養貓咪的家庭越來越多。此外，貓咪相關的保健產品銷售更是成長近35%，反映出飼主對貓咪健康問題越來越重視。東森購物即日起推出貓保健商品優惠搶食商機，為營運再添動能。