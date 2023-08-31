國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧痛斥「綠友友」搞政治不要搞到毫無人性。（中時資料照）

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園的影片，封面並放上許伯與台北市長蔣萬安的合照，未料卻遭親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」質疑，「如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧諷刺道，只要不是跟綠營合作的網紅，就會被打成罪大惡極，「看看館長的下場是什麼？」

針對「許伯&簡芝—倉鼠人」因跟台北市立動物園合拍一部動物行為影片，邀請蔣萬安當嘉賓，竟被綠營側翼瘋狂出征一事，游淑慧今（31）日在臉書質疑，劉宗瑀是綠色墨鏡太重，還是心中只剩政治，眼中只看到蔣萬安，看不到介紹動物行為的部分，抹黑完人家還能在留言大言不慚的說「我有政治立場喔！我超有！」這種臉皮一般人也達不到。

游淑慧認為，世界上不是所有人都是政治狂熱者，不是什麼事情都要用藍、綠、白來區分，「許伯&簡芝－倉鼠人」的影片中主要都是在介紹動物行為學，過去的影片也多半都在介紹動物養育知識，而蔣萬安是台北市的大家長，找他的作用也是幫市立動物園爭取經費，「不找他當來賓，難道要找賴清德嗎？過去許伯&簡芝跟壽山動物園合作拍片時，怎麼綠營沒出征？」

游淑慧直言，只要不是跟綠營合作的網紅，就會被打成罪大惡極，過去館長也曾跟蔡英文總統一起拍片，當館長開始批評民進黨後，看看館長的下場是什麼？她也奉勸綠友友，搞政治不要搞到毫無人性。