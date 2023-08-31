一名網友日前分享在麥當勞打工的心得，認為麥當勞是他覺得這輩子最適合打工的地方，並列出18項優點，包括工時休假固定、一定讓員工中間休息滿1小時、定期加薪、PT就有勞健保、勞退等，連員工也認證，在麥當勞當工讀生確實不錯，每周排班、兩周領一次薪水，急用錢時超讚。

這名麥胞日前在Dcard分享在麥當勞打工的心得，狂列18項優點，包括工時固定、休假固定、中間休息一定休滿1小時、不會偷員工的休息時間、第一餐超值全餐免費、第二餐直接給員工半價但要簽名、不會有2段班、店經理年收一定破百、有自助點餐機結帳不用被計時、PT就可以有勞保、健保、勞退。

更厲害的是定期加薪、國定假日雙倍時薪、大夜一個小時最多255元、年假、病假、婚假、產假可選休或補薪、制服免費、定期有員工旅遊、可以申請獎學金、寒暑假可以返鄉工讀。

文章PO出後，釣出許多麥胞留言，有人說工讀生不一定會休滿1小時，要看上班時數，員工餐部分只有管理職以上含正職才免費，其他都是半價，但他也認可麥當勞工讀生的待遇不錯，若當正職，煩惱的事就較多；還有人表示，「還有一個優點：每周排班，時間很好調整」、「我妹從高中打工做到現在，都升襄理了」、「還有兩周發一次薪水，有時候打工真的是急須用錢」。

但也有人感嘆，這些很多都是基本的，「頂多稱得上是有制度的公司，對打工族有保障」、「很多連基本都沒有」、「如果怕被資方坑錢，麥當勞可以考慮，制度完善」。