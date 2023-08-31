美國務院在今年7月表示將與哥斯大黎加政府合作，透過2022年通過的《晶片與科學法》（Chips and Science Act）支持當地半導體產業。

此舉對英特爾和哥斯大黎加來說都是重要的里程碑，也反映全球科技版圖的策略位移，凸顯英特爾產線分布多元化以及拓展發展製造與研發實力的承諾。

今年稍早，英特爾甫宣布投資250億美元於以色列建造新廠，這家晶片大廠也曾宣布在德國投資逾300億歐元（約330億美元）建廠。