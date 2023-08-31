國內登革熱疫情持續升溫，不斷延燒到各個縣市，彰化縣政府全力防堵登革熱疫情擴散到彰化，特別聘請前疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆擔任縣政顧問，衛生局長葉彥伯表示，劉碧隆顧問擔任公職生涯35年中，有2/3時間從是登革熱病媒蚊防治與生態研究，相信對未來縣府防治登革熱會有很大助益。

葉彥伯表示，劉碧隆顧問曾任前高雄縣衛生局疾病管制科科長、高雄市鳳山區衛生所前所長、前疾病管制署第四分局副分局長、前疾病管制署南區管制中心副主任及主任、前疾病管制署高屏區管制中心主任及前疾病管制署中區管制中心主任。

對於國內登革熱第一線防治工作功績卓著，相信未來彰化在劉碧隆顧問的指導下，推動各項登革熱防治準備工作一定能做得更好；劉碧隆表示，感謝王惠美縣長給予機會，讓他可以持續奉獻自己登革熱防疫的知識及經驗。