2021年4月台鐵發生太魯閣號事故導致49死，不料今（31）日日本專家赴桃園富岡基地了解善後情況時，事故車廂竟疑似發現頭蓋骨。對此交通部長王國材表示根據標準作業流程，經過「救護、檢調、運安會」等三步驟之前，事故車廂是不在台鐵手上的，因此現在應該回到前一個步驟也就是檢調單位再做比較細的蒐證。

太魯閣號事故至今超過2年，受損最為嚴重的第7、8節車廂臨時安置在桃園富岡基地。台鐵為推動安全改革，邀請日本福知山線事故罹難者家屬淺野彌三一、關西大學名譽教授安部誠治等日本專家來台參訪，今日上午到台鐵富岡車輛基地了解0402事故現場後改善措施等，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」及台鐵局長杜微也陪同到場，不料「太魯閣的眼淚」發言人王薇君竟先在事故車廂的第8節車廂內看到一件衣服，掀開衣服發現下方有一塊約手掌大的頭蓋骨，令在場人士感到不可思議。杜微則表示，之前檢察官蒐證、封鎖階段，台鐵不能碰，車廂後來才還給他們，會再檢查一次。

王國材今日下午參加「112年交通安全月啟動記者會」會後接受媒體聯訪，被問到事故已經2年才發現頭蓋骨，是否台鐵管理不夠嚴謹？要不要先封閉富岡基地？王國材表示，發生重大事故，一開始是救護團隊進去，接下來是檢調的現場蒐證，再後面是運安會的調查，現場證物在這些階段處理完畢之後，車廂才會交給台鐵。「今天發生這樣的狀況，我有請台鐵趕快請檢調單位再仔細鑑識車廂，看有甚麼問題；另外今天找到的若確定是頭蓋骨，可能要趕快做DNA檢定，還給罹難者家屬，這兩項要趕快進行。」

王國材說，標準作業程序就是救護、檢調蒐證、運安會調查，這些過程中台鐵是不能進去的，最後才會把車廂還給台鐵。縱然前面也有遺漏掉，但是台鐵可以在接受車廂時做比較深入檢查；現在又找到頭蓋骨，前一個步驟檢調單位應該回到現場做比較細的蒐證。