士院今日對台版柬埔寨案進行一審結辯。（本報資料照片）

「藍道」、「S姐」、「茶董」等人組織詐團，以求職方式騙人上門，再強奪帳戶並拘禁虐打，陸續造成3人喪生，士院31日進行一審結辯，「S姐」傅榆蘭當庭懺悔並痛哭，表示很想交保去陪伴女兒，以後絕不會再做詐騙，但也辯稱自己只負責面試對象，不知道藍道他們這麼狠，但檢察官則舉證傅女有透過手機監控肉票，指傅犯後態度惡劣不認錯，建請法官從重量刑。

30歲的傅女開庭時，強調她是集團的工作是負責「驗車」，也就是面試、誘騙被害人上鉤，不知道其他人會私刑拘禁，還準備手銬、球棒關人、打人，甚至還餵毒品。

傅另供稱，當時成員告知她，有1個女的肚子不舒服，後來回傳「走了」，她還以為是開玩笑，出人命後她很慌張，不解「藍道」等人為何這麼狠，還說餵食用的FM2，是她曾告訴其他「控員」，可以在臉書憂鬱症社團購買，至於買來做什麼，她並不清楚，傅女在陳述時痛哭失聲，強調以後不敢再做詐騙集團。

S姐在法庭數度哽咽，表示自己對不起死者，表示自己還年輕，想出去工作賺錢，用以賠償被害人，強調後悔做詐騙，希望法官能原諒他。

公訴檢察官反駁，指傅女透過手機遠端系統，監控被拘禁者的行動，還持另隻手機，以「梁朝偉」做暱稱，在群組發言嘲諷：「那幾隻皮在癢的，（送到）強控區」、「交頭接耳拿來祭天祈福都是這種人」，指控傅女等人監禁凌虐被害人，黃姓女死者被關32天，屢次向詐團表示肚子不舒服，傅女卻不當一回事，還以為是開玩笑，批傅態度惡劣，懺悔云云只是畏刑、脫罪之詞。

詐團聘請的律師辯護人則稱，傅女並不在關押現場，只是透過遠端監控，實際運做是現場人所為，此外她落網後，主動供出「藍道」的訊息，讓檢警從而逮捕主嫌，另她也願與被害人和解、認罪，請法庭從輕量刑。

傅女最後表達希望交保，因為很想念3歲兒子跟6歲女兒，覺得很對不起人，審判長庭訊後諭知，全案11月22日宣判。

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