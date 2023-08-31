一片艷紅渲染整座球場。（美聯社）

林肯分校女排校隊球衣主色為紅色。（美聯社）

球員圍繞在一起，彼此相互加油打氣。（路透）

NCAA排球比賽受限於室內舉辦因素，能容納2萬位現場球迷已是顛峰，不過內布拉斯加大學林肯分校的女排校隊展現超高人氣，31日主場比賽一共湧進多達92003名觀眾進場相挺，締造女子體育賽事進場人數最多的世界紀錄。

內布拉斯加大學林肯分校為了慶祝女排校隊成立周年，本周比賽他們選擇移師至戶外，在自家林肯紀念體育場（Memorial Stadium）舉辦2場排球賽以及1場音樂會，由於該球場主要作為男子美式足球校隊的主場地，本來就可容納多達85000多人，但一般在室內進行的排球場腹地並不大，校方又於場中央增設座位，因此造就新紀錄誕生。

表演賽由2支NCAA二級球隊內布拉斯加大學卡尼爾分校及韋恩州立大學展開較量，隨後則是重頭戲林肯分校迎戰州內對手奧馬哈，主場球隊最終以局數3比0橫掃對手，看得現場觀眾熱血沸騰。內布拉斯加大學林肯分校女排是NCAA一級常勝軍，在全美排名第4位，曾經5度奪下全國冠軍，自2001年以來，內布拉斯加大學林肯分校女排保持著連續306場例行賽門票售罄的紀錄。

過去女子體育上座人數最高的賽事，由2022年歐冠女足聯賽4強所寫下，當時由巴塞隆納交手狼堡，創造91648萬名現場觀眾紀錄。有球迷在X（舊名推特）上傳從高空俯瞰林肯紀念體育場的照片，一整片的艷紅佈滿整座球場，看上去極其震撼。