台灣便利商店總數超過1萬3000家，也是社會新鮮人及打工族的求職首選，卻因人員流動率高、工作年資經驗較少，而成為詐騙集團的利器。刑事局偵查第四大隊日前獲報，有詐騙集團假冒四大超商主管，撥打門市電話，要求店員刷出遊戲點數條碼並告知點數的密碼進而盜儲得逞，總計損失40萬。警方立即組成專案小組，查獲李姓主嫌，並擴大追查涉嫌銷贓遊戲點數陳姓及販賣人頭門號蕭姓犯嫌到案，詢後依涉犯刑法加重詐欺罪，移送北檢偵辦。

假冒超商主管遊戲點數詐騙犯罪流程。(葉庭欣/翻攝)

假冒超商主管遊戲點數詐騙犯罪流程。(葉庭欣/翻攝)

據了解，刑事局偵查第四大隊日前接獲報案，近期有歹徒假冒四大超商主任、擔當或幹部，隨機犯案撥打門市電話，以教育防詐預刷遊戲點數為由，要求店員操作機器，刷出遊戲點數條碼並告知點數的密碼進而盜儲得逞，市價從5000元至數萬元不等。

經警方調查，李姓嫌犯等人自今年1月起至少犯下數十起案件，短時間內犯案軌跡遍及全台。刑事局四大三與桃園分局共組專案小組，歷經綿密偵查蒐證後，掌握渠等詐欺犯罪事證，報請北檢歲股陳檢察官怡君指揮偵辦，於7月17日至8月25日，查獲李姓、蕭姓、陳姓犯嫌到案，並於現場查扣手機5支、平板1臺、筆電1臺、安非他命2小包、現金2萬300元等證物。詢後全案將依涉犯刑法加重詐欺罪，移送北檢偵辦。

刑事局與四大超商研商會議。(葉庭欣/翻攝)

為防制此類案件發生，刑事局於本月10日主動邀集四大超商業者研商防詐機制並交流情資，除協助業者強化教育訓練以外，針對部分遊戲點數儲值漏洞等機制性問題，亦將邀集相關主管部會研議改善措施。

警方呼籲，詐騙手法隨時勢不斷變異與推陳出新，民眾務必提高警覺，應審慎思考與評估，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線諮詢查證。

警方查扣證物。(林郁平攝)

偵查第四大隊第三隊副隊長王濟。(葉庭欣/翻攝)

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