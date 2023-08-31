【全程字幕】YouTuber與蔣萬安拍片遭出征 徐巧芯提周玉蔻「這事」開嗆 @ChinaTimes ​

YouTuber「許伯＆簡芝—倉鼠人」與台北市立動物園、台北市長蔣萬安日前合拍影片，介紹動物行為學院、9類動物行為學等知識，遭臉書粉專「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu」質疑政治立場。國民黨台北市議員徐巧芯痛批，這些綠營側翼、塔綠斑及哥布林拉著許伯下地獄，但許伯其實沒有做錯，要求劉宗瑀道歉。

「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu」批評，無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有，「如果真沒有政治立場，那是什麼立場？錢錢立場？」「許伯＆簡芝」則公開合約表示，沒有收市府錢，連成本也是自己吸收，甚至提供一定比例金額給園方，作為認養動物使用。

徐巧芯批評，綠營側翼、塔綠斑，同時也是哥布林，令大家討厭而不自知的原因大概包括不查證、被打臉以後繼續硬拗、非我族類（不是跟民進黨）都往死裡抹黑、因為抹黑而傷了他人也毫不在意依然故我，且再接再厲找到機會再去醜化別人，並依以上5點惡性循環，一而再再而三。

她舉例，樂團Tizzy Bac有一首歌叫做「如果看見地獄，我就不怕魔鬼。」這幾年和塔綠斑的征戰從未停息，太了解他們所建構的「地獄」，所以不怕這些「魔鬼」。就算再恐怖，一樣不斷對抗。

徐巧芯批評，大多善良的老百姓不需要承受這些，這次許伯被出征，但其實他們沒有做錯事，不需要也不應該承受這麼多。只因激進政治立場導致的魔鬼拉著他們要去地獄，應該要站出來一起保護他們。她根本不在意他們的私人政治立場如何，只知道親綠出征做的事是錯誤的。

她喊話，「請大家集氣，要求他（「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu」）道歉，不需要所有善良的人都住在他們建構地獄。」