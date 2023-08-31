沙崙智慧綠能科學城推動至今已有包括三大國家級研究機構如中央研究院、工業技術研究院、國家實驗研究院在內等93家公私機構進駐研發，為展現沙崙科學城推動的階段性成果，臺南市經發局與沙崙智慧綠能科學城辦公室帶領科學城進駐廠商共同參與「2023臺灣智慧農業週」，31 日於臺北南港展覽館1館展開為期三天的展覽。

沙崙智慧綠能科學城參展2023智慧農業週為外賓導覽。（圖片來源：臺南市經發局提供）

臺南市經發局局長林榮川表示，「2023臺灣智慧農業週」(TAIWAN SMART AGRIWEEK) 包含「臺灣國際農業暨園藝技術展」、「臺灣國際畜禽技術展」、「臺灣國際農業生鮮冷鏈展」三大展，配合本次展覽主題，沙崙科學城辦公室攜手「元康綠能有限公司」、「擎壤科技股份有限公司」與「恰口科研企業股份有限公司」共同參與本次展會。

「元康綠能有限公司」是一家致力於綠色儲能領域的公司，專注於開發、推廣和應用能源儲能技術，以促進能源的轉型和環境的改善，「元康綠能」提供多元電池模組及儲能式UPS，其產品YKG來電寶可持續供電16小時，應用可從長照機構、實驗室設備的使用，到生活中住宅儲能、餐廳、戶外露營烤肉、魚塭、各種養殖場等。

「元康綠能有限公司」展覽現場照片。（圖片來源：臺南市經發局提供）

「擎壤科技股份有限公司」成立於2017年，來自成功大學航空系，主要為推廣應用無人機技術取代人力噴灑農藥，並結合農業數據與AI分析，實現精準農業，解決農村社會重大議題。「擎壤科技」在無人機的設計製造上有10年的經驗，手上掌握各種不同know-how與專利，其透過全然不同的噴藥方法、後台管理系統、媒合服務與農業數據分析等，就是希望可以將青年帶回農村，掀起一場臺灣在地新農業革命！

「擎壤科技股份有限公司」展覽現場照片。（圖片來源：臺南市經發局提供）

「恰口科研企業股份有限公司」成立於2018年，是由國立清華大學團隊與專業農民團隊組成，致力於研發非化學農藥資材及相關設備，如：「碳晶讚蔬果花卉保護/保鮮製劑」及蔬果採後保鮮技術，以防治頑強真菌類病害及蟲害，並讓果皮、果粉變得細緻均勻，除了協助農民提升農產品的安全性、良率與競爭力，也減少農產供應鏈損失，這項技術更讓團隊於2022年獲得「十大傑出青年基金會」傑出獎。

「恰口科研企業股份有限公司」展覽現場照片。（圖片來源：臺南市經發局提供）

本次展會中除了有沙崙科學城各進駐廠商豐富的成果展示外，現場現場還可參加有趣的綠能永續互動小遊戲，完成後就可以獲得每日限量小贈品，此外加碼追蹤、訂閱沙崙智慧綠能科學城FB粉絲專頁，還有機會獲得Nintendo Switch遊戲機的抽獎資格，歡迎大家共襄盛舉。