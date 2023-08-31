原能會今（31）日於行政院會報告「日本福島含氚廢水排放因應作為」，原能會表示，我國已3度籌組專家觀察團赴日實地考察，認為日方排放作業尚能符合國際安全標準，將持續掌握排放源頭資訊、強化海域與海產輻射監測等，以維護國人健康與台灣附近海域輻射安全。

原能會表示，國際原子能總署（IAEA）針對日本福島第一核電廠含氚廢水排放案，邀集包含大陸、韓國、俄國、美國及加拿大等11個會員國專家籌組調查團，依據國際安全標準進行審查，並經5次赴日現場視察後，於今（112）年7月4日公布對整體評估結果，認為日方的排放計畫符合國際安全標準，排放作業對民眾和環境造成的輻射影響可以忽略。

此外，我國亦已3度籌組專家觀察團赴日實地考察，認為日方排放作業尚能符合國際安全標準。考量排放作業將長達30年以上，我國仍將持續密切注意其排放作業，並要求日方針對排放的異常和意外狀況妥善做好應變作業，以確保安全。

原能會指出，原能會、衛福部、農業部、海委會的跨部會合作強化輻射監測作為，已執行海水、漁產、環境生態樣品及日本進口食品之取樣檢測，今年海域輻射監測強化措施包括擴大我國海域海水監測點位由33點增加至107點、強化近海漁產檢測量由200件增加至3000件，迄今檢測結果均無輻射異常情形。

另衛福部自2022年迄今，執行邊境檢測日本進口食品共21萬餘件，亦均符合我國食品安全標準，未來將持續進行漁產、海水監測及進口食品檢測，並滾動調整跨部會監測計畫，以確保我國海域環境、漁產及食品安全。

為預先掌握日本福島含氚廢水排放對台灣海域的影響，原能會核研所與交通部氣象局合作，以100年日本福島事故後的10年歷史洋流資料，進行氚廢水擴散濃度動態模擬分析，結果顯示主要的核汙水將沿北太平洋洋流向東流向美國西岸，而部份則受北太平洋中尺度渦流影響，約在排放1至2年後到達台灣附近海域，氚濃度約在排放4年後達到最大值，約在100萬分之1 (10-6) Bq／L的範圍，遠低於台灣海域的氚環境背景平均值0.5 (5x10-1) Bq／L，以及氚的輻射儀器偵測極限0.1(10-1) Bq／L，對台灣附近海域輻射安全影響，已至可忽略的程度。