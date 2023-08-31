該案由中國信託銀行總經理楊銘祥與遠東新世紀財務長王健誠共同簽訂，楊銘祥表示，在全球2050年淨零排放的永續發展目標之下，企業除了致力永續營運，也應該發揮影響力，將ESG永續轉型行動擴及至利害關係人如上下游供應鏈及集團母、子公司等，以呼應國際倡議、終端品牌商、消費者及國際評鑑機構的要求，中信銀行長期協助企業永續轉型，積極與客戶深度議合，了解中小型企業永續轉型除了需要ESG諮詢輔導及技術協助，更需要實質經濟誘因，使企業有意願和能力永續轉型，故創新推出ESG資金組合式貸款，透過一站式創新產品開發及服務，協助核心企業及其利害關係人持續精進。

中信銀行提供業界創新的永續金融商品「ESG資金組合式貸款」，已於今年1月取得臺灣新型專利證書，7月取得中國大陸境內發明專利的審核合格意見書，目前同步於臺灣和香港申請發明專利。中信銀行做為金融平臺中介橋樑，核心企業得存入綠色存款，由中信銀行將ESG資金集中管理運用並提高使用效率，並將ESG存款及ESG放款的利差應用於補貼核心企業利害關係人的綠色貸款，除了提供企業永續轉型的綠色金融支持，亦透過擴大永續轉型的經濟誘因，進一步提供利害關係人永續轉型的助力。

王健誠表示，遠東新世紀致力打造永續商業模式，為臺灣永續金融推動的標竿企業，以創新為基石，連結聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），建構永續發展金融投資框架（Sustainable Finance Framework），開拓多元化籌資管道，引導市場資金投入ESG投資，實踐企業核心價值。遠東新世紀為目前臺灣唯一取得綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券、可持續發展連結債券等四種永續發展債券資格並首檔發行的企業，也是全球第一家於國際資本市場協會（The International Capital Market Association, ICMA）永續發展債券資料庫同時發行四種永續發展債券的企業，所募資金用於公司永續發展策略，透過一條龍垂直整合優勢及獨步全球綠色技術，與品牌客戶共創永續價值。

遠東新今年已向科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets Initiative, SBTi）遞交承諾書，並以五大面向推動減碳工作，宣示以攝氏1.5度路徑達成淨零排放，並重視供應商及承攬商等合作夥伴之綠色轉型計畫，2022年攜手工研院及SGS台灣檢驗科技公司，針對合作夥伴進行「企業減碳工作坊」專班培訓，期望帶領供應商一起投入溫室氣體減量工作，共同為2050年淨零排放目標努力。此次中信銀行與遠東新世紀為建構永續轉型價值鏈，共同成就首筆ESG資金組合式貸款，引領利害關係人永續發展，共創永續循環生活圈，為跨業合作典範。