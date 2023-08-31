中嘉寬頻自明(1)日1起進軍新北板橋區及土城區，中嘉表示，選擇落腳於此，主要看上板橋、土城坐擁多項優勢條件，近年來已發展為新北高科技產業研發重鎮，受到許多科技新貴青睞，區內居民生活素質高，對於高品質家用寬頻服務也亦加重視。然而當地幾家寬頻業者當中，多數屬於經營規模較小、相對選擇也少，消費者在產品及服務上的體驗品質多有限制；中嘉寬頻擁有豐富的集團資源、最物超所值的多元寬頻產品，網路品質更是獲得國際權威測速機構Speedtest三度認證網速表現第一名，希望透過本次進駐板橋、土城，讓當地居民有更多寬頻業者選擇。

中嘉集團副董事長暨執行長賴弦五表示，中嘉寬頻不僅是台灣最大的MSO，近年更非常積極整合各經營區的組織功能與資源，提升服務及專業，目的就是希望不論在哪個地區，客戶都能享受到和全國性品牌一致的高品質服務體驗，接下來中嘉期許自己把最好的寬頻產品及服務提供給板橋土城的居民。