美國拜登政府美東時間29日通知國會，將透過外國軍事融資FMF，提供台灣8000萬美元的軍事援助。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，是否代表美國在為明年台灣總統選舉結果可能引發的戰爭提前準備，這是非常嚴肅的問題。

民眾黨立委張其祿說，8000萬美元換算下來也才新台幣30多億元，相較台灣每年花上千億元購買軍武，並不對稱，象徵性意義較高，值得關注的事，美國是不是透過這樣的管道，提供台灣比較機敏性的軍援。

邱臣遠直言，兩岸關係在民進黨執政下，確實有緊張的氛圍，甚至達到兵凶戰危的情形，從國際友人的態度就看得出來，包過美國的軍購軍援或融資提升，對於台美關係上，樂見也支持，但另一方面是否代表美國在為明年台灣總統選舉結果可能引發的戰爭提前準備，這是非常嚴肅的問題。

他說，不可諱言，民進黨總統參選人賴清德若當選，對台海穩定有極高風險，可能被解讀為台獨勢力獲勝，所以不論是台灣明年國防預算GDP佔比2.5％，甚至是美國對台軍購與軍事融資的態度，都是重要的訊號。

邱臣遠表示，在與美國參眾議員互動的過程中，對方都在關心台灣全民防衛的意識有多高，這些訊息都反映出台灣確實面臨一個非常重要的關口，2024總統大選真的是在戰爭與和平之下選擇，人民要審慎判斷。