KKBOX年度盛會「第18屆KKBOX風雲榜」將於本周六(2日)登場，中華電信作為本屆風雲榜協辦單位暨獨家電信合作夥伴，除了提供MOD及Hami Video獨家多視角直播註1供用戶免費收看，更將以5G 獨立組網（Standalone，SA）架構的網路切片（Network Slicing）技術，可動態調配無線網路資源，保證AI展演所需之頻寬，攜手KKBOX打造全台萬人演唱會首次「5G x AI生成音樂與影像」的互動共演，樂迷們想一揭謎底，請準時鎖定MOD 、Hami Video多視角直播，感受5G展演新魅力。

中華電信總經理林昭陽表示：「中華電信近年結合5G高傳輸、低延遲的技術優勢，攜手KKBOX不斷為樂迷帶來欣賞演唱會的創新體驗，繼去年於KKBOX風雲榜以『5G全息異地共演』大秀近乎於零延遲的影音同步視聽饗宴；這回雙方再合作，將透過知名藝人的精湛演出以『5G x AI生成音樂與影像』方式與現場觀眾互動，首創全台萬人演唱會的全新科技展演體驗模式。未來，中華電信也將持續廣結盟，以資通訊的扎實技術結合相關產業創意，為消費者提供更多5G創新優質服務」

中華電信MOD、Hami Video本次將以多視角方式直播第18屆KKBOX風雲榜，除轉播畫面「主視角」之外，提供客戶可自由切換「上帝視角」、「主控視角」及「搖滾區視角」等三組畫面，豐富的觀賞角度讓粉絲緊緊抓住偶像演出的每個精采瞬間，提供真實又靈活的視覺衝擊。

中華電信致力提供消費者最精采的5G應用服務，並榮獲OPENSIGNAL最新公布台灣「5G涵蓋」、「整體行動涵蓋」、「5G下載、上傳網速」、「整體下載、上傳網速」等獨家冠軍，同時取得「整體影音體驗」、「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」等3項第一名肯定，提供最精采及順暢的5G娛樂饗宴。