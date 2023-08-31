孫可芳、簡嫚書、賴雅妍等人今（31）日出席時創影業「W劇場」《沒有你依然燦爛》首映會，今是孫可芳接受男友劉冠廷求婚後首露面，她今還原求婚場景，甜說2人是在日常的一天一起看電視，劉冠廷突然把電視關掉，對她說：「我現在要跟妳求婚。」孫可芳還回她：「哪有人拿這種事情開玩笑。」一轉頭劉冠廷就已經跪在地上，雙手發抖拿著婚戒說：「妳願意嫁給我嗎？」孫可芳笑說其實看到他跪在地上就已經泛淚，「接著就換我手抖了。」

2人會選在金鐘獎10月前登記結婚，對於生子計畫，孫可芳說有這個計畫，「我原本很排斥生小孩，但經過《聖筊》、《呼吸》後，加上身邊朋友都生子，就覺得如果可以順其自然，在這個時間點有小孩也滿好的。」

孫可芳透露其實兩人在六月就已經求婚成功，但因為答應求婚後2人突然當機，劉冠廷還傻問：「現在是要告訴家人、還是要提親？」孫可芳也不知所措地回：「我怎麼知道我又沒有結過婚。」就快樂甜蜜的過了一個月才告知經紀人和家人。孫可芳以為自己很敏感，但他完全沒發現劉冠廷買了婚戒，只有一次劉冠廷問她是不是很不想結婚，她才有思考結婚的問題。劉冠廷跟她說他想過100種求婚的方式，但還是選擇低調兩個人。

目前兩人工作都排滿，孫可芳說婚禮應該最快明年舉辦，因為2人都是南部人，在南部會跟家人有結婚儀式，但台北場就希望簡單跟朋友、夥伴一起吃個飯，「但其實對婚禮我也還沒有什麼想法啦。」孫可芳和劉冠廷都不是彼此的初戀，交往期間也有情侶的爭吵，但還是彼此最愛的人。