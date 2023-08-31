桃園市中壢警分局普仁派出所日前接獲19歲江姓被害人報案，警方到場發現他被打得全身傷，趕緊送醫治療。警方成立專案小組調查，鎖定16名犯嫌為竹聯幫信堂承信會成員，其中15人未成年，除1名成年人交保及1名未成年人責付外，其餘14人全由桃園地院裁定羈押及收容獲准，近日已將涉案成年人依法提起公訴。

回顧此案，6月12日晚間中壢警方獲報後到場，發現江姓被害人滿身是傷，經警方詢問，他表示之前打麻將認識一名黃姓男子，因急需用錢，恰好黃男說他有認識當鋪可協助，沒多想就將自己的機車和提款卡交給對方辦典當，豈料不久後他卻接到銀行電話說帳戶被警示，便趕快報警。

黃男得知他報警後心生不滿，便假意將被害人約到中壢永康三街一處租屋處內，沒想到進屋後就出現一群人拿棍棒打他，對他拳打腳踢，還搶走財物與機車後一哄而散，被害人損失慘重。

中壢警方指出，普仁派出所立即與偵查隊成立專案小組，並報請桃園地檢署檢察官陳彥价指揮偵辦，在檢警努力下，鎖定涉案的16名犯嫌，還發現這群暴力份子竟是竹聯幫信堂承信會的成員，且主嫌與另外14名犯嫌都未成年。

陳彥价依中壢警方蒐證的相關證據，傳喚證人作證後，朝強盜、傷害及組織犯罪防治條例方向偵辦，開出16張拘票，指揮中壢分局發動4波行動，將16名犯罪嫌疑人通通拘提到案，並扣得作案用的棍棒等物。其中除了1名成年人交保及1名未成年人責付外，其餘14人全由桃園地院裁定羈押及收容獲准，近日已將涉案成年人依法提起公訴，打壓黑幫氣焰，遏止暴力行為。

中壢警方表示，近來黑幫年齡下降，更進入校園斨害下一代，掃黑刻不容緩，警方將持續秉持「掃蕩黑幫，斬斷金流」決心，將持續溯源，全面依法究辦。