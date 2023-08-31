台灣急難救護協會前理事長陳在斌經常透過臉書以大善人形象，PO出清苦人家事跡，對外大肆募款，2021年替罹癌困苦的阿嬤募款9萬餘元，最後竟然私吞3萬餘元，高雄市社會局查覺此事後通報雄檢偵辦，全案因此曝光。

社會局副局長葉玉如表示，由於阿嬤家是弱勢家庭，社會局有派社工關懷及提供物資等協助，因發現陳先生在FB所談訊息與案家狀況不一致，因此向檢察官舉發，後續會配合司法偵辦。

高雄市社會局發現，陳在斌在2021年9月透過臉書「台灣急難救護團隊」發文，表示高雄有一名74歲罹癌的阿嬤，獨自撫養孫子，為了治病把積蓄全部花光，身上僅剩300元，還無法申請低收入戶。

陳在斌強調，阿嬤只求醫療及生活費用，希望各界善心人士伸出援手幫阿嬤度過難關，可直接私訊他、帳號相同。

該貼文一出，立刻募得9萬餘元善款，但陳在斌卻僅交付交給阿嬤和曾孫6萬餘元，3萬餘元被他侵占，高市府社會局查覺異狀後函請雄檢偵辦。