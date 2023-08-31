永慶房屋一年一度的員工旅遊8月熱鬧出團啦！為了犒賞員工的辛勞，繼海外旅遊獎勵後，緊接著展開為期兩天一夜的員工旅遊，一起度過開心又難忘的暑假。今年總計超過4000名員工與眷屬參與，各部門員工自行選擇想出遊的地點，一路從桃園、宜蘭、台中、高雄、花蓮都有永慶人旅遊打卡的足跡，High翻台灣寶島。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，work-life balance已經是現代人追求的生活目標，我們相信當員工有健康的身心，在工作上也會更專注、有效率，因此我們重視員工的身心健康，規劃彈性的人資政策，讓大家在永慶享受工作與生活平衡，今年員工旅遊主打三大重點：吃得好、住得舒服、玩得盡興，不僅活絡同事之間的感情，更重要的就是讓員工桑幾勒！

永慶房屋員旅暢玩全台灣 擁抱工作生活平衡

員工旅遊一直是永慶房屋的重要活動，也是所有永慶人最期盼的活動之一！2023年員工旅遊主題「永慶樂生活 永者走透透」意思就是要帶大家開心旅遊享受樂生活。永慶人也展現出玩樂的創意，規劃團康遊戲、慶生活動，將員工旅遊的氣氛炒到最高點！

永慶房屋帶員工暢玩台灣各地，永慶人也展現出拍照打卡的創意，快樂擁抱工作與生活平衡。（圖/永慶房屋提供）

永慶房屋經紀人黃詩傑分享，很開心參加公司的員工旅遊，跟南港區所有直營店的夥伴一起出遊，有種業務大團聚的感覺，大家放下手機放下工作，一起出遊、放鬆、聯絡感情，意外發現許多人有別於平時工作專業幹練的形象，感受到學長姐可愛反差萌的一面！不少學長姐帶眷屬一同參加，真是工作生活皆美滿。今年我們去花蓮兩天一夜，除了打卡台泥DAKA園區、海崖谷等熱門觀光景點，更住進「理想大地」五星級渡假飯店！印象深刻的是，我們還一起為8月的壽星慶生、玩支援前線任務團康遊戲，南港區的夥伴真的很用心規劃員工旅遊，誰說業務沒時間出去玩的？在永慶，我們比誰都還懂玩！

短影片紀錄旅遊點滴 還能額外抽獎金

各部門員工旅遊除了吃好、住好、玩得嗨，還有機會拿獎金！永慶房屋特別設計旅遊創意短影片抽獎活動，將旅行的點點滴滴彙集成短影片，就有機會贏得額外獎金，塗振宏協理表示，大家的影片都很有創意，每一位永慶人都是幸福企業的見證者，我們也會持續為員工打造的職場環境，包含提供業務新人前12個月每月5萬元收入保障，來永慶顛覆以往對業務工作單打獨鬥的印象，在永慶工作強調的是團隊戰，不需要惡意競爭，同事之間互助合作，完成工作共創佳績。

除了工作外，永慶房屋也精心規劃豐富的活動，實踐「聰明工作 健康生活」，舉辦員工旅遊、運動賽事，包含籃球、羽球、壘球還有健走競賽，鼓勵員工聰明高效工作為自己創造美好生活，歡迎有熱忱、想賺取高薪的求職者加入永慶的行列。