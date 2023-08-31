中嘉寬頻宣布進軍新北板橋區及土城區，主要看上板橋、土城坐擁多項優勢條件，近年來已發展為新北高科技產業研發重鎮，受到許多科技新貴青睞，區內居民生活素質高，對於高品質家用寬頻服務也亦加重，希望能讓板橋、土城居民有更多寬頻業者選擇，並以高品質的光纖上網服務，成為消費者心中的第一首選。

中嘉集團副董事長暨執行長 賴弦五表示：「中嘉寬頻不僅是台灣最大的MSO，近年我們非常積極整合各經營區的組織功能與資源，提升服務及專業，目的就是希望不論在哪個地區，客戶都能享受到和全國性品牌一致的高品質服務體驗，接下來我們期許自己把最好的寬頻產品及服務提供給板橋土城的居民。面對激烈競爭的市場，不斷努力把中嘉寬頻『服務好、專業佳、物超所值』的價值主張做到最好，是我們不變的初衷，也是我們經營策略的最重要基礎。」

為歡慶板橋、土城地區加入，中嘉寬頻限時推出區域限定的超殺資費方案回饋，9／1起至12／31期間，凡於任一通路申辦1G／600M／400M／150M光纖上網方案，月付最低$449起，就可享有高品質的光纖上網與數位有線電視服務；申辦400M(含)以上方案，加贈Wi-Fi Mesh 2台，打造網路訊號無死角；若方案為光纖上網搭配數位有線電視，還可獲得抽獎資格、有機會抽中東京來回機票(價值約$20000)。且現在申辦都有三重優惠好康：(1) 申辦600M以上方案者加碼升級Wi-Fi 6；(2)免費看電視：贈送數位加值闔家餐，內含Discovery、BBC 及兒童、藝術、美食等13個知識教育頻道；(3)升級Home＋ tv 4K智慧機上盒，搭配機上盒設備即可一鍵投影手機、平板畫面至電視大螢幕，YouTube、串流影音隨選隨看。

上述所有方案皆提供免費「上網時間管理」服務，讓用戶能輕鬆有效地設置上網時間和時段，並享有獨家「五星級到府安裝」服務，依據不同方案與房型，給予客製化的專業裝機，並由專人到府協助機上盒設定，讓用戶能簡單上手，希望藉由細心執行每一個環節，使用戶感受中嘉寬頻的用心與體貼，輕鬆體驗高速穩定的網路服務。