【全程字幕】YouTuber與蔣萬安拍片遭出征 徐巧芯提周玉蔻「這事」開嗆 @ChinaTimes ​

百萬YouTuber「許伯&簡芝」日前與台北市立動物園合作拍影片，介紹動物行為等知識，並邀請台北市長蔣萬安當來賓，沒想到只因與蔣合體拍片，許伯&簡芝就遭綠營側翼攻擊，而常被側翼網軍攻擊的國民黨台北市議員、2024立委參選人徐巧芯就揭露側翼的5個手段，並號召大家幫許伯&簡芝集氣。

徐巧芯今（31）日在臉書表示，綠營側翼有5個讓大家討厭而不自知的地方，分別是「不查證」、「被打臉以後繼續硬拗」、「非我族類都往死裡抹黑」、「因為抹黑而傷了他人也毫不在意依然故我」及「再接再厲找到機會再去醜化別人」，並在這5點之間惡性循環，一而再再而三地重複。

徐巧芯指出，有一首歌名為「如果看見地獄，我就不怕魔鬼」，而這幾年她與塔綠斑之間的征戰從沒有停止過，非常了解側翼所建構的「地獄」是什麼樣子，所以她已經不再害怕這些「魔鬼」，不論再怎麼恐怖，她都會不停對抗，但不是所有人都像她一樣，善良的老百姓不需要承受這些。

「這些只因激進政治立場導致的魔鬼拉著他們要去地獄，我們應該要站出來一起保護他們！」徐巧芯認為，不論許伯&簡芝私底下的政治立場到底為何，但他們沒有做錯事就不應該承受這些攻擊，「我只知道這個親綠出征做的事是錯誤的，請大家集氣，要求他道歉，不需要所有善良的人都住在他們建構地獄」。