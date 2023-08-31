鬼月禁忌多，一名網友分享，最近剛搬家就遇上幾件怪事，首先樓上明明沒住人，卻會傳出嬰兒學步車滑行的聲音，且臥室的窗戶經常有白影飄過去，房間廁所常常會自動沖水，種種現象讓他覺得毛毛的，也害怕會不會有人「寄生」在他家，引起網友討論，不少人建議原PO買台攝影機監看家裡狀況，同時也去廟裡走一趟。

一名網友在PTT上分享，他8月26日搬新家，結果卻接連發生幾件怪事，先是偶爾會聽到樓上傳出嬰兒學步車滑行的聲音，本以為樓上鄰居有小孩，不以為意，但某次聊天聽其他鄰居說，樓上那間已經很久沒住人了，才覺得毛毛的；另外臥室窗戶外偶爾會有白影飄過，廁所的馬桶有時會無故自動沖水。

原PO表示，最讓他困擾的是馬桶自動沖水，平均每個晚上都會發生2到3次，但他去檢查都查不出異狀，有幾次想去看，還發現廁所門反鎖，讓他覺得很奇怪，雖然後來撬開門以後裡面沒人，但種種詭異現象讓他質疑究竟是自己想太多，還是真的該去廟裡拜拜？

貼文引起網友討論，「曾看過1個影片，屋主經驗跟你很像，裝了攝影機才發現，原來有流浪漢偷偷住到自己家裡來」、「建議不要自己嚇自己」、「養隻貓，把所有問題推給貓，我都這樣」、「智慧型馬桶故障嗎」、「農曆七月不是盡量別搬家嗎？」

另有不少人表示，不管是怕有陌生人偷偷寄生在家裡，或是擔心有阿飄，建議直接去買攝影機安裝在家裡，檢查看看是不是有陌生人，另也可以去廟裡拜拜，求個心安。

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