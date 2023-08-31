交通部道安委員會昨天公布今年上半年道安績效，點名台中市死亡數增加36人，全台表現最差。中市交通局回應，根據警政署資料，台中1-7月A1交通事故死亡人數、酒駕A1交通事故死亡人數皆較去年同期減少。

根據道安會資料，6月單月交通事故死亡以台中市最多，整體增加19人最多，機車增加14人，高齡者增加5人；1-6月台中死亡人數較去年同期增加36人，全台最多。

台中市交通局回應，根據警政署資料，今年1-7月A1交通事故死亡人數105人，與去年同期比較減少1人；1-7月酒駕A1交通事故死亡人數11人，與去年同期比較減少1人，持續針對酒駕行為強力執法，相關成效已逐步展現。

台中市交通局表示，A1交通事故死亡以機車事故為主，針對機車交通事故防制作為，包括透過外側車道導引直行與右轉分流，避免右轉側撞，規畫左轉專用時相設置左轉專用車道，避免左轉側撞，明確區分幹（支）道，設置閃光號誌以及「停」、「慢」標誌，幹道連續號誌周期縮短，進行速度管理。

有關行人安全，市府指出，透過工程、執法、宣導強力執行以保護行人，並加強取締不停讓行人，除針對「車不讓人」強化執法外，亦應對行人闖紅燈、違規穿越道路等行為加強勸導與執法，有效減少行人事故案件發生。