民進黨總統參選人賴清德的地方競選主委陸續出爐，其中北市主委是由衛福部前部長陳時中擔任。對此，資深媒體人羅旺哲研判，賴清德日前透露曾找總統蔡英文拜訪老家，製造出了「英賴團結」的情境，使選情不易被傷到，他找英系的陳時中當北市競總主委的目的，就是要顧好、加強綠營的基本盤。

羅旺哲今（31）日在臉書發文表示，很多藍營支持者在看到陳時中擔任賴清德台北市競選主委的消息後，可能會笑出來、「覺得是不是『請鬼拿藥單』」，然而，這是一個大錯特錯的想法。

羅旺哲解釋，賴清德先前接受媒體訪問時，透露曾邀請蔡英文到他位於新北市萬里區的老家作客，此訊息明確告訴大家「英賴團結」，這使得即便有雲豹案等相關爭議，民進黨的支持度不但很難被傷到，賴的支持度更一度衝上4成。

羅旺哲研判，賴清德現在找陳時中來擔任北市競選主委的訊息很明確，就是要顧好、加強綠營的基本盤，「尤其台北市這裡，賴一舉一動得看英系臉色」。