在團隊中暱稱「小辣椒」的永慶房屋經紀人曾品瑄，甜美的外貌之下，有著年輕人特有的耿直、坦率與活力。曾品瑄打破了一般人對00世代「只想躺平」的印象，不僅在工作上投注熱忱，更在22歲就立下買房目標，進入房仲業累積房產知識更挑戰高薪！

0基礎挑戰房仲 「師徒制」訓練扎實

「一整天只能待在一個地方真的太痛苦了！」曾品瑄笑著說，她曾經在傳產公司上班，每天都是家與公司兩點一線，單調的工作內容毫無成就感可言，每個月只期待發薪日，但30K左右的薪水總是到月底就捉襟見肘——「低薪」就是曾品瑄這代年輕人的普遍煩惱。

後來曾品瑄在朋友介紹下，得知永慶房屋提供業務新人「每月5萬」保障收入，不須綁約、沒有房產經驗也能領，成為她突破低薪的最佳機會。曾品瑄說：「在台灣就算有一技之長，也不見得有好收入，但永慶不一樣，到職後才開始培養專業，讓每個人都能站在平等的起跑點，而且收入靠自己爭取，是真的能賺到錢！」

曾品瑄分享，永慶房屋除了提供新人期「每月保障5萬」，讓她不擔心沒業績就沒收入；在學習房產專業上，公司也提供「一對一師徒制」專人指導，有師父安排學習內容與進度，從人脈經營、帶看介紹、屋況檢查跟房價分析…等，皆會反覆練習並跟著師父從做中學，有模範在前自然學得更快！因此曾品瑄在入行第3個月就圓滿成交，入行1年多來，收入早已超過新人期的保障5萬，今年就能挑戰百萬年薪。

陷低潮團隊火力支援 新人也能成交

只要是工作，難免會遇到挫折與瓶頸，曾品瑄也有1個難忘的經驗。她回憶，剛入行時有次幫客戶找房，花了很多時間與師父討論，也跟客戶計畫在客戶生日時簽約以做紀念，但簽約時談得並不順利，讓投入許多心力、積極想幫客戶圓夢的曾品瑄一度沮喪到掉淚！

「當時師父看到我心情不好，有主動關心並鼓勵我『成交的關鍵是不氣餒、再出發』，建議我再和客戶溝通一次，還聚集團隊一起集思廣益解決方法，最後才能順利成交。」曾品瑄感動地說，永慶的工作氣氛真的跟她入行前預想的差很大，她表示：「原來不是所有業務都會勾心鬥角、只顧自己，永慶團隊合作緊密，有信任的夥伴一起打拼，工作也更有樂趣！」

曾品瑄與永慶團隊下班後經常一起聚餐。（圖/永慶房屋提供）

此外，曾品瑄也發現，因為永慶房屋的品牌大、客源充足，客戶信賴度高，就算是新人也有很多服務機會！而且公司推動「彈性工作8小時」也打破曾品瑄對業務高工時的刻板印象，還與夥伴一起參加公司舉辦的永慶盃羽球賽，享受工作更享受生活。

曾品瑄在永慶房屋收獲事業好夥伴，還組隊參加公司的羽球賽，享受工作更享受生活。（圖/永慶房屋提供）

永慶房屋「每月5萬x12個月」創造薪奇蹟

俗話說「師父帶進門，成敗在個人」曾品瑄認為公司提供了完整教育訓練，還有團隊與公司資源成為最強後盾，只要能保持積極的態度持續努力，每個人都有機會創造「薪」奇蹟，她也向學長姐看齊，期待自己達成百萬、甚至兩百萬以上年薪，早日實現買房的人生目標。

2023年永慶房屋獲《台灣服務業大評鑑》金獎11連霸，是房仲業中的頂尖王者！為回應消費者的信賴，永慶房屋持續擴張服務版圖，提供2023年底前錄取報到的業務新人「每月5萬x12個月」保障收入，新人期滿後每月還有36K，且「月月晉升」制度提供透明升遷目標，只要達成每月都能升級等並加底薪，最高底薪達7萬多！若年度累積業績達標，還有最高《250萬幸福成家基金》可以爭取，是業績獎金之外的福利。曾品瑄邀請，對房地產有興趣、有理想的人才一起加入永慶打拼！