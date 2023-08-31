永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期經濟數據表現不見起色，而房市政策衝擊已淡化，讓房市回歸供需基本面，市場交易仍以自住與長期置產需求為主力。雖8月適逢民俗月，但民眾看屋量不減，顯示購屋意願仍高，買賣方價格認知逐漸取得共識，促進成交，房市淡季不淡，8月房市交易量較7月小增3％，呈現連二月小幅量增。

若與去年8月同期相比，全台房市交易量增34％，陳金萍表示，去年8月在美聯準會（FED）升息3碼後，引發市場對全球經濟衰退的預期，加上8月上旬兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增，面對兩岸關係的不確定性，讓市場出現觀望氣氛，房市交易轉淡，交易量基期處於低檔，讓今年8月全台交易量表現大幅優於去年同期。

陳金萍表示，雖後續還有總統大選選戰開打變數，不過觀察8月的房市交易狀況，衝擊有限，目前的房市交易關鍵仍在價格，只要雙方價格認知差距能拉近，成交機會將大增。至於房價走勢，在全球通膨短時間難獲得明顯改善，抗通膨資產仍將獲得青睞，在通膨常態化預期下，房價難有下跌空間，目前看來，房價持平至小幅緩漲，上下波動的狀況仍是目前市場主調。