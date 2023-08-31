新北市審計處報告指出，新北果菜公司去年管理費收入雖近3億元，但僅達預算數77.91％，與北農相比之下，進場的特（優）級蔬菜量較少，或未引進部分高單價蔬菜品項，無法吸引供應高端消費者或鄰近市場承銷人進場購買之意願；對此，果菜公司總經理江惠貞回應，主要是公司定位不同以及市場區隔的差異。

根據新北市審處報告內容，新北果菜公司為保障民眾食用蔬果安全，並增加國內農產品銷售管道，期透過蔬果拍賣制度，建立安全農產品交易平台，並依承銷人（供應人）申請登記及管理規則等規定，分別向承銷人及供應人按實際蔬果拍賣成交總值分別收取1.5％管理費，去年收取管理費收入2億 9387萬餘元，占整體營業收入預算數3億7721萬餘元的77.91％。

審計處指出，經以農產品批發市場交易行情站資料分析，2018至2022年新北市蔬菜交易平均均價較鄰近台北市同期間蔬菜交易均價為低，差異幅度達 24.66％，乃因新北果菜公司進場的特（優）級蔬菜量較少，或未引進部分高單價蔬菜品項，無法吸引供應高端消費者或鄰近市場承銷人進場購買之意願，供應商（產地）將品質較佳農產品轉由其他批發市場拍賣，不利拍賣均價提升。

對於審計處所指，新北果菜公司總經理江惠貞回應，北農的需求者與新北不同，以高麗菜為例，新北從單價35元到115元的品項都有，但高單價需求的市場有限，以供應需求的承銷人來講，當然希望多一些品項，但因為消費市場區隔的關係，導致雙北的目標消費者不同，販售的品項價位自然不同。

江惠貞也指出，北農就每日進場的產品有單價金額下限，低於特定金額無法進場，但新北市不會「擋車」，什麼菜來就「幫你賣」，而且農友種的不見得都是高級品，新北是站在服務農友的的立場而不是賺錢。

江惠貞強調，新北果菜公司為新北市政府百分之百投資，當初的定位就是希望幫農友媒合需求者，單價從低到高都有人買，重點是當天的新鮮貨，而北市則大多販售給五星級飯店，但其實以現況而言，很多青農種的或高端的品項，都直接被通路拿走，不會進到拍賣市場，所以審計報告寫的「真的笑不出來」。

江惠貞表示，新北是要讓人家選擇多而不是特級品，尤其是一般家庭、傳統市場，誰需要特級品？根本賣不動！對於審計單位的報告會給予尊重，應該改善的部分也會去加強，但以內行人的立場，不應該這樣去評論市場進貨跟出貨的狀況；以定位而言，北農服務的是消費者，新北服務的是供銷雙方，甚至更多的是服務農友，只能說北市服務更大的消費市場，而新北有更多的社會責任。