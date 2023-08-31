中華民國足球協會將於9月8日下周五於高雄國家體育場辦理今年第二場主場國際積分邀請賽要對上菲律賓男子國家代表隊，中華男足6月份在高雄國家體育場與亞洲勁旅泰國經過90分鐘激戰，雙方握手言和，比賽讓進場近7000位以及線上觀賞超過2萬名球迷大呼過癮。9月將再次到高雄國家體育場迎戰來訪的菲律賓國家代表隊。

中華足協王麟祥理事長今日前往菲律賓駐台代表處，邀請菲律賓駐台代表朋友們共襄盛舉，也希望透過代表處的力量一起宣傳賽事，歡迎在台的菲律賓朋友們一起進場為自己的國家隊加油，雙方透過足球競技彼此交流，進場球迷朋友能共度足球饗宴。

魏珮柔副代表本身也是國家隊足球迷，很高興雙方能夠透過足球運動進行體育交流，希望透過此次賽事讓雙方球迷都能享受高水準足球競技，不只足球，在其他領域也能有更深化的交流，希望台灣足球越來越好，也會力邀在台菲律賓朋友一同進場支持。

王麟祥感謝菲律賓駐台代表處一直以來的協助， 6月份中華隊踢出精彩一役，相信全台足球迷這次一樣會力挺藍翼軍團，當然在台的菲律賓球迷也會支持菲律賓國家隊，無論如何，贏家都是觀賞到高水準比賽的球迷朋友們。為了讓更多球迷朋友能看到比賽，這次中華足協也同樣安排「多螢多頻」在各平台播出，希望吸引更多國人關注台灣足球，進而提升基層足球的發展，透過國際賽讓國人看見中華隊選手奮戰身影，打造台灣人收看足球的習慣，一步一步推動台灣職業化。

2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將在9月8日晚間19:00於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊迎戰作客的菲律賓國家代表隊，udn售票網熱賣中，票價價格設定全票300元，優待票100元，此外各級學校單位更能利用「教育部體育署學生觀賽補助方案」以及高雄市政府加碼「青春動滋劵現場購票買一送一」各式優惠方案購票進場為中華隊加油。