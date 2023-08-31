詐騙手法層出不窮，桃園市蘆竹區日前有名男子在玩遊戲，遇上自稱是遊戲管理人向男子表示，他的遊戲帳號涉及詐騙被監管中，要恢復就需要購買遊戲幣，男子聽信後竟刷爆信用卡額度，甚至趕赴郵局想繼續匯款，郵局人員見狀趕緊通報警方一起勸阻。

蘆竹警分局表示，27歲曾姓男子日前在Steam遊戲平台遇上詐騙，詐騙集團偽裝成遊戲管理人，向曾姓男子傳送陌生訊息，內容稱曾男的帳號被他人檢舉有詐騙行為恐遭凍結，隨後進一步要求曾男加入skype聊天室，謊稱會有客服人員聯繫報案人，曾男誤信後，依照詐騙集團要求登出本身帳號。

警方說，待曾姓男子登出自己的帳號以後，詐騙集團便給曾男1個3方交易平台及3組Steam帳號密碼，其平台經查為賭博網址，要求曾男在該平台購買虛擬幣匯至該帳號，還需比對信用卡消費資料，為取信曾男，詐騙集團稱虛擬幣購入後最後會進入曾男的錢包內，事後曾男可登入Steam帳號進行全額退款。

曾男購買玩遊戲幣後，由於新用卡額度被刷爆，才轉而到郵局想用現金匯款來解決遊戲帳戶問題，由於曾男24小時徹夜未眠，精神狀況不佳，郵局人員見情勢不對勁趕緊聯繫附近派出所員警。大竹派出所所長郭堂榮獲報後迅速趕抵現場，這才發現曾男已中了歹徒的騙術，並將信用卡額度刷完，擔心曾男精神不濟會再被騙，警方與郵局人員全力勸阻曾男匯款。

警方呼籲，在遊戲平台接獲陌生人訊息時，務必要小心謹慎，不管對方用任何理由要求匯款至指定帳戶或購買遊戲幣，應詳加查證，千萬別上當，切勿未經求證即依其指示匯款，以免被詐騙，如有疑問可撥打165或110與警方聯繫。