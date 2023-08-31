基隆市靠海，再加上開發較早，門牌常因為受到海風侵蝕缺漏、毀損或是標示不清。現行的門牌自1996年用到現在已經27年，很多民眾的門牌早就不堪使用甚至遺失了，宅配及外送業者常找不到地點。近日，市府預告門牌即將漲價，市議員認為，漲價可以，但材質希望能夠重新考量。

基隆市前一次全面更換門牌是在1996年，迄今已經27年。但隨著海風的吹拂、冬季東北季風及大雨的侵蝕，許多民眾家外的門牌，已經鏽蝕、破損，或是標示不清。

基隆市議員呂美玲表示，門牌就像房子一樣容易被腐蝕。而鋁製的門牌更經不起長年的風吹日曬雨淋，所以民眾的家中的門牌，一旦破損腐蝕，若沒有及時更換，經常讓新郵差或快遞、宅急便業者，甚至是美食外送業者找不到住址。呂美玲說，基隆門牌使用的材質，或許應該將基隆的氣候條件列為優先考量。

依目前基隆市「門牌編釘作業流程」相關規定，僅有初編、增編、合編、改編、註銷的申請，並沒有特別註明更換的申請。這也讓民眾搞不清楚，若家中門牌老舊、模糊不清，甚至遺失，是否能夠向市府申請更換？呂美玲說，連她都不清楚。

對於市府預告門牌即將漲價，預防委外廠商反映成本臨時喊漲，市議員張顥瀚說，近幾年物價上漲，樂見市府隨物價波動調高門牌價格，以符成本。他也認為，市府未來在更新門牌時，應一併考量門牌的材質。

其實，早在2020年市議員鄭文婷就要求市府全面更新門牌，但是從2018年市府曾提出新式門牌計畫，到了今年為止，新式門牌都「只聞樓梯響、不見人下來」。

基隆市府民政處戶政科長李金貴表示，全市門牌19.3萬餘面，總汰換要2000萬元，目前門牌自治條例已公告期滿，後續有待市務會議通過並送議會核定才可以擬定新收費標準，收費標準基本上參考雙北。至於後續是否會推動全市門牌更換，還要看市府是否會在明年度的預算編列。