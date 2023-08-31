台北市議員許淑華近日接獲家長陳情，稱選區內的「博愛國小」校地面積無法負荷超過2000名孩童的情況。經過她仔細研究，博愛國小目前校地面積僅23,993平方公尺，全校共有74個班級，而總學生人數高達2,019位孩童。根據最新教育部規定，若以博愛國小的班級數規模，校地應該要有44,800平方公尺，才符合法規。許淑華說，有家長建議，「將博愛國小旁的信義安康公園部分範圍納入博愛國小校地內」，她也認為這方法值得關注。

許淑華今（31）日在臉書以「讓孩童有足夠的空間成長」為題，直指博愛國小創立年份較早，當時並無相關法規適用，導致目前就讀於博愛國小的學童，相較於其他就讀在新設立的國小孩童來說，能使用的校地空間就少了許多。

許淑華進一步分析，在理想的情況下，以校地面積44,800平方公尺做計算，每位博愛國小學童享有的校地空間約22平方公尺；然而以目前校地面積23,993平方公尺計算，每位博愛國小學童僅能使用約11.8平方公尺。許指出，這表示博愛國小每位孩童實際能使用的空間，足足少了10平方公尺。

除此之外，許淑華聽到，學童家長建議，是否能「將博愛國小旁的信義安康公園部分範圍納入博愛國小校地內」，將部分安康公園作為博愛國小的多功能運動空間，讓博愛國小孩童能有足夠的校地做使用，又可以更親近綠地大自然，同時保留了附近居民使用公園的權益！許認為，「這是一個值得關注的議題，讓每個國小孩童都能擁有足夠的活動空間。」

對於許淑華為台北市國小學童爭取權益，網友紛紛喊讚，「地表最強的服務團隊」、「加油」、「支持有為民代征戰立委！」、「相信妳一定可以達成雙贏的局面，加油！」、「民眾喜歡的絕對是為地方認真付出的民代 」、「感謝有您」。