統一獅在「831洋將大限」確定登錄克維斯、布雷克、布萊威、蘭道爾4位洋投，另名洋投羅昂因手指骨折傷勢復健尚未完全，經整體戰力評估及考量，無法列入洋將戰力名單，但獅隊也已與他提前完成續約，平均月薪漲幅達12％。

羅昂本季出賽14場中有13場先發，繳出4勝5敗、自責分率2.35成績，為獅隊重要先發輪值之一，但在7月21日在與樂天桃猿的比賽被強襲球擊中，導致手指骨折，目前持續進行復健中。

球隊肯定羅昂為獅隊的貢獻，雖未列入最後洋將大限名單內，球隊也主動提出合約希望羅昂即日起至賽季結束，待在熟悉的環境下專心復健，期待早日痊癒為明年賽季準備。

羅昂感謝球隊提供後續復健合約，但最終考量各種因素，決定返回美國自行安排復健，獅隊也尊重羅昂的決定，並與羅昂針對2024年加盟合約議約，雙方達成共識平均月薪漲幅加薪達12%。

領隊蘇泰安說：「很感謝羅昂這2年來帶給球隊的幫助，雖然因傷無法出賽，但從羅昂積極復健想要盡快歸隊為獅隊效力，那種拚戰精神真的值得讓人讚許，希望他返回美國後能夠持續復健調整，明年持續來為獅隊效力，因而提早完成明年合約洽談，也讓他能更專注投入復健，為明年做準備。」