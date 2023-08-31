47歲美女主持人、主播李湘過去參加過《快樂大本營》、《超級女聲》等節目，2009年她梅開二度嫁大陸導演王岳倫，育有一女王詩齡，父女倆上《爸爸去哪兒》走紅，未料近年男方頻傳和別的女子過從甚密，2021年李湘和王岳倫離婚，今(31日)中午，李湘突然發表退休宣言，表示已經財富自由，要專心陪女兒在英國念書，引發熱議。

李湘有過兩段轟動婚姻，2005年和「鑽石大王」李厚霖在北京舉行世紀婚禮，但一年後李湘在自己的部落格突然宣布離婚，2008年李湘演出電影《十全九美》和王岳倫擦出火花，隔年結婚並生下一女，2013年王岳倫帶女兒上《爸爸去哪兒》，一家三口爆紅成為話題人物。

李湘發文宣布退休。（圖／翻攝自主播李湘微博）

未料王岳倫後來3度傳出和別的女生曖昧，前兩次李湘都力挺到底，2年前李湘突然沉默不再替王岳倫說話，男方也被發現偷偷刪了過去和李湘放閃文章，2021年11月王岳倫證實已經離婚，稱主因是：「兩人長期性格不合，多年感情破裂，於今年七月已和平分手」，最後似乎還爆前妻料，表示：「也祝福李湘和她的意中人能白頭到老！」不久後又修改文章。

而李湘近年帶著女兒到英國念書，本月29日她才澄清自己在英國倫敦沒有任何房產，請仲介不要亂寫，今她又突然自曝退休不再回演藝圈，未來重心放在照顧小孩、父母，鍛鍊好自己身體，請粉絲不用太擔心她，網友見此回應：「這才是我真正嚮往的生活」、「47歲就退休了，羨慕」、「王菲35就退休了」、「財富自由了，羨慕哭了」。