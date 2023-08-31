儘管華爾街普遍認為美股難逃「9月魔咒」，但這位華爾街知名大多頭在周二出具的報告中列出4大理由，看好標普500指數下個月將上漲2%～3%，並收復4,600點大關。

這4個理由分別是經濟正在降溫、美國央行不會升息、投資人在8月過於悲觀，以及美股在9月的表現向來強勁。

過去一年半來聯準會的暴力升息正在給經濟降溫，Tom Lee以職缺數為例，並認為美國勞動力市場將出現更多令人鼓舞的跡象。這對股市而言是一個大好消息，因為聯準會就是以美國就業緊俏做為升息的理據，而升息給資產價格帶來壓力。

市場普遍預期聯準會在9月再次升息的可能性很低，Tom Lee甚至認為升息的押注將完全消滅，「基於通膨與就業力道持續減緩，以及通膨預期走低，我們認為聯準會再升息的可能性將降至0%，而這應該會讓利率等量地下跌」。

他認為投資人在8月過於悲觀，這可能是一個反向指標，即股市在下個月將表現得更好。

此外，他認為雖然美股在8月的表現向來疲軟，但通常會在9月反彈。自1950年以來，標普500指數在9月上漲的行情占了86%、漲幅中位數為3.3%。但Tom Lee也警告市場可能出現一些意外的風險，這可能使即將到來的漲勢面臨一些阻力，例如聯準會意外升息，或是美國汽車工人聯合會不會突然在下個月罷工，這都可能給股市帶來壓力。

儘管如此，Tom Lee仍是目前華爾街最樂觀的業內之一，在之前提出的報告中，他預期標普500指數將在今年升至4,825點，再創歷史新高。不過，去年他也提出類似的預測，但標普500指數實際上卻創下自2008年以來最疲弱的表現。

CRFA Research則提出截然不同的看法，認為美股很可能重演「9 月魔咒」，並表示自1945年以來，標普500指數9月平均報酬率為-0.73%，是一年當中表現最差的月份，投資人應做好準備。