永虹先進南投廠規畫為專線生產熱塑碳纖維複合材料，產品應用於航太飛機、新能源汽車以及高鐵等產業領域。永虹先進是台灣唯一具備航太等級高階熱塑性碳纖維複合材料生產能力的企業，有別於傳統不可回收的熱固性碳纖維複合材料，生產熱塑複合材料除具備碳纖維材質輕量、堅固外，更具有可回收的環保特性。

熱塑樹脂技術領先全球的歐洲蘇威集團(Solvay)，負責全球航空與國防工業副總裁甫於8月21日率團參訪永虹草屯新廠，洽談相關產品合作共同開發事宜，隨著航太發展朝向輕量化趨勢，永虹先進全力搶攻疫後航太復甦商機；受益全球ESG浪潮加速新能源汽車產業快速崛起，美國熱塑樹脂大廠亦計畫與永虹先進展開新能源汽車熱塑碳纖維可回收複材項目之合作，雙方未來不排除合資設廠的商業模式發展。

永虹先進憑藉航太等級熱塑碳纖維預浸材料與熱固碳纖維預浸材料更具常溫長期儲存不需冷凍庫冰存、製程可實現半自動化連續生產效率高、碳纖維下腳料可再生循環利用具備綜合成本優勢，獲得歐/美國際航太大廠支持，以期航太飛機與新能源汽車訂單挹注，啟動營收成長引擎。