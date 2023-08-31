日盛全球智能車基金研究團隊表示，未來電動車普及率的關鍵決定因素是該行業能夠在多大程度上繼續降低成本，進而降低電動車的售價，即價格推動需求。根據研究機構對美國電動車市場的推算，假設當前美國的《通貨膨脹削減法案》持續進行，且大多數美國消費者只會在售價低於傳統汽車的情況下購買電動汽車。預期2023年電動車售價約在50,500美元，滲透率達8.4%，2025年售價進一步下降至約48,800美元，滲透率攀升至14.7%。2030 年電動車售價降至44,000美元，電動車滲透率升至35.5%。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據彭博調查，第2季全球已有23國電動車占新車銷量比率超過5%，比一年前的19國增加了加拿大、澳洲、西班牙、泰國和匈牙利五國。對於電動車來說，5%似乎是轉折點，不同國家需要達到5%的時間相去甚遠，但一旦解決了製造成本、充電樁普及化及車主疑慮等問題，跟進速度將會加快。雖然近期電動車市場出現雜音，普遍觀點仍保持正面，即中長期電動車市場仍處於爆發成長階段。可持續觀察相關供應鏈後市表現。